انتهى المنتجان محمد عبدالحميد ووائل علي، من تصوير البرنامج الجديد "هاني في الألغام"، الذي ينافس به الفنان هاني رمزي، في موسم رمضان المقبل.

وقال المنتج محمد عبدالحميد، في بيانٍ اليوم: "انتهينا الأسبوع الماضي من تصوير كل حلقات البرنامج، الذي يقدمه هاني رمزي بشكل جديد ومختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق كما اعتدنا في برامجنا التي نقدمها للجمهور، وبالفعل بدأنا في مونتاج الحلقات ونسابق الزمن هذه الأيام للانتهاء من المونتاج قبل حلول شهر رمضان الكريم".

وأضاف عبدالحميد: "نتمنى أن نقدم للجمهور بهذا البرنامج وجبة ترفيهية خفيفة وممتعة طوال أيام شهر رمضان، وسنعلن عن أسماء النجوم الذين وقعوا في فخ هاني رمزي خلال الحلقات وتفاصيل ومواعيد عرض البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة".

برنامج هاني في الألغام يندرج تحت نوعية برامج المقالب ويقدمه النجم هاني رمزي، ومن إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.