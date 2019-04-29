تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مطار الغردقة الدولي، مبان الركاب رقم 1 لمتابعة حركة التشغيل بالمطار التي تشهد كثافة عالية بمناسبة أعياد الربيع فضلاً عن زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مدينة الغردقة.

كما تابع الفريق يونس المصري أخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2، وذلك تمهيداً للتشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة.

وفي نهاية الجولة، توجه وزير الطيران بالتهنئة للمسافرين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم وتمنى لهم قضاء أوقات سعيدة بمصر وعودتهم بسلامة الله إلى بلادهم، كما توجه بالتحية للعاملين بالمطار ورجال الشرطة على جهودهم ودورهم المشرف وتعاونهم المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.