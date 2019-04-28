استمرار انطلاق رحلات أعياد الربيع الجوية للمدن الساحلية بمطار القاهرة

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" سيرت نحو 200 رحلة جوية منتظمة وإضافية، من إجمالي 440 رحلة إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، خلال فترة أعياد الربيع، والتي تستمر حتى 5 مايو المقبل، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد وشم النسيم في مناطق الجذب السياحي بمصر.

كان الطيار شريف خليل رئيس شركة "إكسبريس"، قال إن الشركة ستُسير 107 رحلات إلى شرم الشيخ، و120 رحلة إلى الغردقة، و88 رحلة إلى الأقصر، و92 رحلة إلى أسوان، إضافة إلى 33 رحلة إلى أبوسمبل، تقلع جميعها من وإلى مطار القاهرة، مؤكدا أن الشركة اتخذت استعداداتها حال زيادة الطلب على هذه الرحلات.

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن الشركة، ستقدم الحلوى للركاب والمسافرين الموجودين في مطار القاهرة الدولي، داخل صالات السفر، بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ويشهد المطار كثافة تشغيل على الرحلات الدولية والداخلية، فيما تقدم الأسواق الحرة بمصر للطيران الحلوى للمسافرين، كما تعلن تخفيضات وعروض خاصة على المنتجات احتفالًا بأعياد الربيع، موضحة أن التخفيضات تصل أحياناً الى 50% على بعض أنواع العطور والكريستال وحقائب السفر، و25% على بعض أنواع الشوكولاتة والأجهزة الكهربائية والملابس.