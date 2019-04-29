بالصور| إعدام 90 كيلو فسيخ فاسد في أسوان

أعدم رجال المراقبة الغذائية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم، 90 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب وجود تغير في الخواص.

جاء ذلك خلال الحملات المكثفة والدورية على أماكن بيع وتخزين الأسماك المملحة "الفسيخ – الملوحة" بتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، خاصة في شم النسيم.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، إنه جرى تكثيف الحملات سواء الصباحية أو المسائية من خلال إدارة مراقبة الأغذية في جميع مراكز أسوان والمرور على أكثر من 12 مخزنا من المخازن الكبرى لتداول وتخزين الأسماك المملحة، بالإضافة إلى العديد من محلات البيع وجرى سحب 32 عينة من الأسواق لتحليلها في المعامل المختصة وأعدمنا اليوم 90 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي.