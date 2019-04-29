عين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم، مسؤولا جديدا للدفاع وعلّق مهام المفتش العام للشرطة، مستبدلاً إياه بنائبه شاندانا ويكراماراتني بعد اعتداءات عيد الفصح، وعيّن الجنرال شانثا كوتيجا القائد السابق للجيش كأعلى مسؤول في وزارة الدفاع بعد استقالة خلفه هيماسيري فرناندو، الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، عيّن الرئيس نائب قائد الشرطة شاندانا ويكراماراتني مفتشا عاما للشرطة بعدما علّق مهام المفتش العام السابق بوتيج جاياسوندارا، ورفض الأخير الاستقالة ومن المقرر أن تجرى إقالته عبر البرلمان نظرا لعدم تمتع الرئاسة بهذه الصلاحية، ويتولى الرئيس في سريلانكا مهام وزارتي الداخلية والدفاع.

وتعهدت كولومبو إجراء تغييرات في إدارة قوات الأمن بعد الإخفاق في منع الهجمات الانتحارية التي أدت إلى مقتل 253 شخصا في 21 أبريل، مع العلم أنه كان بحوزة السلطات معلومات مسبقة محددة حول اعتداءات محتملة وشيكة.

وفجر انتحاريون في أحد الفصح أنفسهم في فنادق وكنائس خلال تأدية قداس العيد. وتبنى تنظيم "داعش" الهجمات الدامية، وأوقف أكثر من 150 شخصا في الأيام الثمانية الماضية في إطار التحقيق بشان الهجمات، وقتل أكثر من 15 شخصاً في عمليات لقوات الأمن تلت الهجمات، وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لتتيح لقوات الأمن التصرف بحرية أكبر في ملاحقاتها للمشتبهين.