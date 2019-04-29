جدد المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بروتوكول التعاون مع مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن فعاليات دورته الـ14 برئاسة الفنان علي عليان، وحضور الفنانة أمل الدباس، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وإياد شطناوي المدير التنفيذي، والدكتورة إنجي البستاوي، المدير التنفيذي لمهرجان شرم الشيخ .

و قال علي عليان، رئيس ليالي مهرجان المسرح الحر بالأردن، في بيان: "أود التقدم بأسمى كلمات الشكر بالتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المليء بالشباب، ولاحظت مدى تطوره على مدار دوراته، وتميزه وخاصة الدورة الرابعة التي كانت على أعلى مستوى".

وتنص بنود البروتوكول بين المهرجانين على الاستفادة بالخبرات الموجودة ودعم شباب المسرح في كلا البلدين من خلال الورش، والاستفادة من المراجع والأبحاث والتوصيات، وطرق التنظيم.

واختتمت الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي 7 أبريل الجاري، وترأستها شرفياً سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، بينما ترأس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوي، ومنسق عام الفنانة نورا أمين، وتولت الدكتورة إنجي البستاوى مهمة المدير التنفيذي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، وعلا جمال الدين، رئيس قطاع السياحة الداخلية.