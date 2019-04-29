شهد الاحتفال بشم النسيم، حادثي غرق منفصلين في محافظة الدقهلية، اليوم، حيث غرق طفل في ترعة منشأة عبد الرحمن بدكرنس، وتمكن الأهالي من إنقاد توأمه، بينما غرق شاب في ترعة البوهية، وذلك أثناء الاستحمام.

ففي مركز دكرنس تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الطفل أحمد محد علي عبد المنعم، 8 سنوات من عزبة ناشد، بينما تمكن الأهالي من انتشال توأمه قبل أن يغرق.

وفي قرية " قرية" مركز السنبلاوين، تمكن الأهالي من انتشال جثة زياد مصطفى إسماعيل الخطيب، 17 سنة، بعد نزوله في ترعة " البوهية" للاستحمام احتفالا بشم النسيم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج تصريحي الدفن.