أعلن المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة بجنوب سيناء لمكافحة ظاهرة انتشار الحشرات داخل التجمعات السكنية، لافتا إلى أن هذه الحشرات لا تسبب خطرا على حياة الإنسان.

وأوضح رئيس المدينة، أن قاطني الوحدات السكنية بمختلف أحياء المدينة قد اشتكوا من ظهور بعض الحشرات بالتجمعات السكنية بشكل كثيف لذلك نسعى للقضاء على هذه الظاهرة قبل تفاقمها حيث تعد الحشرات باختلاف أنواعها مصدر إزعاج للإنسان.

ومن جهته قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن من أهم أسباب ظهور الحشرات في الوحدات السكنية عدم التخلص من سلة المهملات والانتظار لحين امتلائها وعدم غسل أطباق الطعام المتسخة المحتوية على بقايا الطعام التي تكون مصدر جذب للحشرات كالنمل الأسود والذباب وفتح النوافذ والأبواب لتعريض المنزل لأشعة الشمس لأن الحرارة تنشّط تكاثر الحشرات وعدم تهوية أثاث المنزل بما في ذلك المفارش والكنب والأغطية والمراتب.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تخصيص سيارات بجميع المدن للتجول داخل شوارع الأحياء بالتتابع لرش الشوارع والحدائق وأيضا التنسيق مع مجالس المدن للتخلص من القمامة التي تتجمع في صناديق القمامة في الشوارع مرتين في اليوم على الأقل للقضاء بشكل نهائي على هذه الظاهرة.