شهدت مختلف حدائق كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالا متزايدا من الأهالي الراغبين في قضاء إجازة شم النسيم وسط المساحات الخضراء وحديقة الحيوانات والألعاب المتواجدة بها، حيث شهدت حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، تواجد عشرات الأسر للاستمتاع بقضاء اليوم على كورنيش النيل ووسط المساحات الخضراء.

وتابع اللواء خالد حسن رئيس المدينة، الحالة العامة والمراكب النيلية التي تقل المواطنين للتنزه داخل فرع النيل برشيد، واطمئن على سلامتها وتوافر الخدمات بحديقة الأسرة والطفولة.

كما شهدت حديقة صنعاء بعاصمة المحافظة، توافد العشرات من المواطنين والأطفال الذين التقطوا الصور التذكارية مع بعض الحيوانات داخل الحديقة، فيما انتشر بائعو الألعاب والحلوى داخل الحديقة.

ووجه المحاسب محمد محمود أبو غنيمة السكرتير العام المساعد والقائم بعمل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتقديم الدعم والخدمات اللازمة لجميع المواطنين، مع التفاعل الفوري مع مشاكل المواطنين من خلال غرفة عمليات مدينة كفر الشيخ، مشددا على نظافة جميع الحدائق والمسطحات الخضراء والأماكن العامة بعد احتفالات الأهالي بأعياد الربيع، والمرور والمتابعة المستمرة الدائمة طوال اليوم للأماكن العامة والحدائق.

من جهته تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم خاصة في الحدائق والمتنزهات، ومصيف بلطيم، ومدينة دسوق، ومدينة فوه، موجها بتقديم جميع الخدمات اللازمة وحل جميع مشاكل المواطنين إن وجدت، مع تفعيل غرف العمليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة، والتعاون مع رجال الأمن الذين يؤمنون سلامة المواطنين بالمحافظة، موجها بجاهزية وتواجد سيارات الإسعاف بالحدائق العامة، وجاهزية المستشفيات للطوارئ خاصة في هذا اليوم.

كما وجه اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، رجال الأمن باليقظة التامة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وتحقيق الانضباط في جميع الشوارع، والأماكن العامة، مشددا على تأمين تلك المناطق من أجل أن تمر احتفالات المواطنين بسلام.