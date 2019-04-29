واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولته اليوم، لمتابعة مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم، والتي بدأها بمدينة رشيد، وصولا إلى قناطر إدفينا التابعة لمركز رشيد، وتأكد من توافر كافة سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، واطمئن على مستوى النظافة وتوافر كافة الخدمات التي يحتاجها زوار القناطر من إسعاف لحالات الطوارئ وفرق إنقاذ وسيارات مطافي وخدمات أخرى.

كما وجه بتكثيف الرقابة على المعروضات والمنتجات التي تباع للمواطنين ومطابقتها للمواصفات.

وشارك اللواء هشام آمنة، الأهالي الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر من داخل وخارج مدينة رشيد وباقي المدن الأخرى من محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة بصحبة أسرهم وأصدقائهم، فرحتهم بعيد شم النسيم، والاستمتاع بالجو والشمس الساطعة والمناظر الخلابة للقناطر.

ووجه بتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين المراسي والمراكب النيلية والحدائق والمتنزهات ورفع مستوى النظافة بها، وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، مع سرعة التعامل مع أي شكوى في الحال والإبلاغ عنها ومتابعتها من خلال غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.