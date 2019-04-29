تابع، اليوم، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، جاهزية الاستعداد لشم النسيم، مؤكدا ربط غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وتمام انعقادها على مدار الـ24 ساعة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

وشدد المحافظ على فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن، لاستقبال المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ووقف الإجازات والراحات، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف، ورفع درجة التأهب بمرفق الإسعاف، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

وطالب آمنة، بتنفيذ حملات تموينية بالاشتراك مع الصحة لسحب عينات من السلع المعروضة وبخاصة الأسماك المملحة والمدخنة "سردين – ملوحة – فسيخ – معلبات"، وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات، وتكثيف الحملات على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والوزن.