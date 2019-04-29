تناول جرعة مخدرات زائدة.. كشف غموض العثور على جثة شاب في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن في البحيرة، لغز العثور على جثة شاب مسجاة على سيارة ملاكي أسفل مساكن موقف دمنهور، وتبين أن سبب وفاته تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، مسجاة على كابوت سيارة ملاكي أسفل عمارات جنوب الموقف، أمام بوابة رقم واحد لموقف سيارات الأجرة بدمنهور.

وتوصل ضباط المباحث، بعد إجراء التحريات حول المجني عليه ومكان الواقعة، وفحص كاميرات المحال التجارية المجاورة، إلى أنه شاب يدعى "محمود. ا ح"، 33 سنة، عاطل ومقيم أرض نصرة دائرة مركز دمنهور.

بالعرض على مفتش الصحة، أفاد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن سبب الوفاة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وبالعرض على النيابة العامة انتقل المستشار أحمد شكر رئيس النيابة لمكان الواقعة، وجرى مناظرة الجثة، وبيان الإصابات وأسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي.