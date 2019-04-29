محمد رمضان عن شريف مدكور: صاحب أجمل ضحكة

أبدى الفنان محمد رمضان، دعمه الكبير، للإعلامي شريف مدكور، وذلك بعد إعلان الأخير، إصابته بسرطان القولون، واستعداده لإجراء عملية جراحية لإزالة الورم، الأسبوع المقبل.

وكتب "رمضان" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "كل سنة وأنت بتضحك يا بطل يا صاحب أجمل طلة وضحكة.. ربنا يعافيك يا حبيبي".

وفي تصريح سابق لـ"الوطن"، قال الإعلامي شريف مدكور، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه اكتشف إصابته بالورم، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وفي وقت لاحق، أظهرت الفحوصات أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث، وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.