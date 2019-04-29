مع ظهور "البغدادي".. محطات تنظيم داعش من التأسيس حتى الهزيمة

في أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليجرام".

وركز البغدادي في حديثه المطول، الذي لم يعرف بعد موعد تصويره أو موقعه، على ما جرى من أحداث في سريلانكا واعترافه بهزيمة التنظيم في الباغوز، فيما لم تظهر عليه علامات المرض أو التعب.

يمثل هذا الفيديو الظهور الثاني للبغدادي، إذ كان الظهور الأول عند الاعلان عن قيام داعش، عبر خطبته في مسجد النوري في الموصل.

التسجيل الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر فيه البغدادي بلحية طويلة بدا عليها الشيب ومحناة بعض الشيء، وهو يضع منديلا أسود على رأسه، جالسا على الارض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

وأضاف في المقطع المصور أن المعركة في الباغوز، شرق دير الزور، بسوريا انتهت. ولفت البغدادي في الفيديو إلى أن "معركة "داعش" اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو".

وترصد "الوطن" في الأسطر التالية أهم وأبرز المحطات بالتواريخ في ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي حتى هزيمته في آخر جيوبه بـ"الباغوز".

مرحلة البدايات والتأسيس:

- 2004: كانت البداية بعد الغزو الأمريكي للعراق على يد الأردني أبو مصعب الزرقاوي بتأسيس تنظيم قاعدة "الجهاد في بلاد الرافدين" والذي دخل في مواجهات مع الحكومة والقوات الأمريكية.

- يونيو 2006: قضت غارة أمريكية على أبومصعب الزرقاوي قرب بعقوبة في محافظة ديالى شمال بغداد

- 2006: خلف "البغدادي" أبوأيوب المصري الذي أسس تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق" وحاول التقرب من سنة العراق الذين كانوا يطاردون تنظيم "القاعدة"

- أبريل 2010: وقع أبو أيوب المصري في كمين للقوات الأمريكية والعراقية ففجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه، ليخلفه في التنظيم العراقي أبوبكر البغدادي

- 9 مايو 2013: أعلن "البغدادي" اندماج تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق" و"جبهة النصرة" وقتها التابعة لتنظيم "القاعدة" لتشكل "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، والتي عرفت إعلاميا اختصارا باسم "داعش"

مرحلة التوهج وبسط السيطرة:

- 4 يناير 2014: دخل "داعش" مدينة "الفلوجة" السنية في العراق التي كانت تشهد أعمال تمرد ضد الحكومة العراقية

- 14 يناير 2014: دخل التنظيم في معارك مع فصائل معارضة سورية داخل مدينة "الرقة" لينجح في السيطرة عليها وطرد تلك الجماعات ويتخذها مقرا له

- 20 يناير 214: ووسط تقدم التنظيم استطاعت فصائل المعارضة السورية المسلحة طرد التنظيم من مدينة حلب وريف حلب الغربي

- 3 فبراير 2014: ظهرات الخلافات بين "داعش" و"القاعدة" إلى العلن، حيث أعلن زعيم القاعدة ايمن الظواهري عن فك الارتباط بتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وأكد أن "داعش" لم يأخذ استشارته عند تأسيسه

- 10 يونيو 2014: كانت الصدمة الأكبر بدخول التنظيم مدينة الموصل العراقية كبرى مدن العراق وفرار القوات العراقية من أمام التنظيم بعد أن تركوا أسلحة وذخائر ومعدات استفاد منها "داعش"

- 11 يونيو 2014: في اليوم التالي لدخول "الموصل" سيطر التنظيم الإرهابي على مدينة "تكريت"، وهي مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما تسبب في موجة فرار جماعي للسكان بلغت عشرات الآلاف

مرحلة إعلان قيام "دولة الخلافة":

- 29 يونيو 2014: أعلن التنظيم إقامة "الدولة الإسلامية" فحذفت كلمتي العراق والشام من اسم التنظيم وأعلن كذلك عن إسقاط الحدود بين العراق وسوريا الحدود التي رسمتها اتفاقية "سايكس – بيكو"

- 4 يوليو 2014: ظهر "البغدادي" لأول مرة في مسجد النوري داخل مدينة "الموصل" ونصب نفسه "خليفة للمسلمين" وأن أتاعه بايعوه على ذلك بعد إقامة "دولة الخلافة"

بداية الضربات على التنظيم:

-7 أغسطس 2014: بدأ التنظيم يزحف نحو "أربيل" عاصمة إقليم "كردستان" العراقي فتدخلت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس السابق باراك أوباما وشنت ضربات ضد التنظيم

- 19 سبتمبر 2014: يتوجه التنظيم غلى مدينة "كوباني" (عين العرب) ويفرض عليها حصارا دام 4 أشهر تسبب في فرار المدنيين

- 22 سبتمبر 2014: الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر والأردن والبحرين تنفذ حملة قصف جوي على أهداف "داعش" في سوريا، والذي دعا إلى هجمات إرهابية في الدول الغربية

- 13 نوفمبر 2014: أعلن أبو بكر البغداي أن دولة التنظيم اتسعت وتمددت لتصل إلى كل من اليمن والسعودية وليبيا والجزائر ومصر

معركة "كوباني":

- 4 أكتوبر 2014: نجح التنظيم في حاصر مدينة "كوباني" السورية من 3 جهات ثلاث والمقاتلون الاكراد باتوا محاصرين في جزء صغير من المدينة

- 19 اكتوبر 2014: طائرات أمريكية تلقي للمقاتلين الأكراد 26 طنا من الأسلحة والذخائر للدفاع عن المدينة

- 30 أكتوبر 2014: وصول أعداد من قوات "البيشمركة" الكردية من العراق ولديها أسلحة ثقيلة للمشاركة في الدفاع عن "كوباني"

30 يناير 2015: التنظيم يتجرع الهزيمة في "كوباني" وينجح المقاتلون الأكراد في إبعاد "داعش" لكنه العمليات تركت المدينة مدمرة

الضربات والضربات المقابلة:

- 1 أبريل 2015: بدعم من الطيران الأمريكي تمكنت القوات العراقية من ا ستعادة السيطرة على "تكريت"

- 17 مايو 2015: في المقابل نجح التنظيم في السيطرة على مدينة "الرمادي" بمحافظة الأنباء العراقية

- 21 مايو 2015: تمكن التنظيم من السيطرة على مدينة "تدمر" الأثرية السورية بعد نحو أيام من المواجهات مع الجيش السوري

- 22 مايو 2015: سيطر "داعش" على معبر "التنف" الحدودي بين سوريا والعراق وأسقط الحدود بين البلدين لتصبح 50% من مساحة سوريا تحت سيطرته

- 15 يونيو 2015: هزيمة التنظيم في مدينة "تل أبيض" السورية الحدودية مع تركيا بعد سيطرة قوات كردية عليها

- 13 نوفمبر 2015: استعادت قوات "البيشمركة" الكردية السيطرة على مدينة "سنجار" شمال العراق بدعم من طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية

- 28 ديسمبر 2015: يتلقى التنظيم هزيمة جديدة حيث تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على مدينة "الرمادي"

2016 الضربات تلاحق التنظيم:

- 17 يناير 2016: تلقى التنظيم ضربة موجعة بهزيمته في ليبيا وسقوط مدينة "سرت" معقله في هذا البلد والتي سيطر عليها عام 2015

- 25 مارس 2016: أعلنت "واشنطن" مقتل الرجل الثاني في التنظيم الإرهابي عبدالرحمن القادولي

- 25 مارس 2016: تمكنت القوات العراقية من دخول منطقة كبيسة في محافظة "الأنبار" من قبضة التنظيم

- 26 يونيو 2016: تتواصل هزائم التنظيم الإرهابي حيث تمكنت قوات الجيش العراقي من استعادة السيطرة على مدينة "الفلوجة" وطرد التنظيم منها

- 8 أغسطس 2016: تواصلت الهزائم للتنظيم في سوريا حيث تمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية بعد 73 يوما من المعارك من طرد التنظيم من مدينة "منبج"

- 25 أغسطس 2016: تركيا تشن عملية "درع الفرات" وتدخل مدينة "جرابلس" السورية وتطرد "داعش" منها

- 30 أغسطس 2016: غارة أمريكية تسقط الناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني قرب مدينة الباب السورية

- 16 سبتمبر 2016: ضربة جديدة للتنظيم بمقتل خليفة العدناني المسئول عن الدعاية في التنظيم وإنتاج الأفلام الدعائية

- 22 سبتمبر 2016: أعلن العراق تحرير منطقة "الشرقاط" من سيطرة التنظيم

- 17 أكتوبر 2016: قوات الحكومة العراقية تبدأ العملية الأهم لتحرير مدينة "الموصل" معقل التنظيم في شمال العراق

- أكتوبر 2016: فصائل سورية تسيطرة على منطقة "دابق" وتطرد التنظيم منها بدعم تركي

2017 عام الهزائم الحاسمة:

- 5 فبراير 2017: فصائل كردية وعربية تبدأ عملية عسكرية بدعم من التحالف الدولي لتحرير مدينة "الرقة" من قبضة التنظيم

- 17 فبراير 2017: أعلن "البنتاجون" أن قادة تنظيم "داعش" بدأوا مغادرة المدينة

- 19 فبراير 2017: القوات العراقية تبدأ عملية لاستعادة غرب مدينة "الموصل" بعد السيطرة على شرقها

- 23 فبراير 2017: تركيا تعلن السيطرة على مدينة الباب السورية وهزيمة التنظيم بعد معارك أسقطت عشرات القتلى من الجنود الأتراك

- مارس 2017: نجحت قوات الحكومة السورية في استعادة السيطرة على مدينة "تدمر" الأثرية

- 25 مارس 2017: استطاعت القوات العراقية تحرير منطقة "كبيسة" بالكامل في الأنباء من سيطرة التنظيم

- 14 أبريل 2017: نجحت غارة جوية أمريكية في قتل مفتي التنظيم استهدفته في "الموصل"

- 26 يونيو 2017: أعلن الجيش العراقي اقترابه من تحرير مدينة "الموصل" من سيطرة التنظيم

- 10 يوليو 2017: أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي هزيمة تنظيم "داعش" في "الموصل" واستعادة السيطرة على المدينة بالكامل

- أغسطس 2017: القوات العراقية تحرر قضاء "تلعفر" ومحافظة "نينوي" بالكامل من سيطرة "داعش"

- 17 أكتوبر 2017: التنظيم يتلقى ضربة قوية بهزيمته في "الرقة" السورية ونجاح القوات الكردية في السيطرة على المدينة بعد أشهر من الاشتباكات

- 19 أكتوبر 2017: نجحت القوات الحكومية السورية في طرد التنظيم من مدينة "البوكمال"

- أكتوبر 2017: تحرير قضاء "الحويجة" آخر مدينة يسيطر عليها التنظيم في العراق

- 2 نوفمبر 2017: القوات الحكومية السورية تطرد التنظيم من مدينة "دير الزور" وهي آخر مدينة سورية كبرى كانت تحت سيطرة "داعش"

- نوفمبر 2017: قوات الحكومة العراقية تسيطر على مدينة "القائم" ومعبرها الحدودي مع سوريا

- ديسمبر 2017: أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي دحر تنظيم "داعش" في كامل الأراضي العراقية

عام 2018 لمسات النهاية ضد التنظيم:

بعد هزيمة تنظيم "داعش" في العراق نهاية عام 2018 لم يتبق إلى جيوب صغيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي تعادل نحو 1.7% من مساحة سوريا، ويتركز فقط في مناطق شرق الفرات

- مايو 2018: أعلنت قوات الحكومة السورية السيطرة الكلية على العاصمة "دمشق" وضواحيها بعد طرد التنظيم من الأجزاء الجنوبية للعاصمة ومناطق "اليرموك"

- 10 سبتمبر 2018: القوات الكردية تبدأ عملية لاستعادة السيطرة على بلدة "هجين" إحدى آخر معاقل التنظيم في "شرق الفرات"

- 23 مارس 2019: هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا