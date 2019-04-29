قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق العميد يحيى رسول عبدالله، إن "الفيديو الخاص بأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، ظهر قبل نحو ساعة، وهناك خبراء يقومون بفحص الفيديو".

وأضاف "عبدالله"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "الخبراء يدرسون الفيديو ليتأكدوا من صحته، وكذلك ليعرفوا ما إذا كان الفيديو قديم أم لا؟، ومن الوارد أن يكون الفيديو حديث بالفعل وهذا يتوقف على رأي الخبراء".

وأكد المسئول الأمني العراقي أنه لم تكن هناك معلومة واضحة حول مكان اختفاء "البغدادي".

وأطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، في أول ظهور له منذ 2014، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليجرام".

وركز البغدادي في حديثه المطول، الذي لم يعرف بعد موعد تصويره أو موقعه، على ما جرى من أحداث في سريلانكا واعترافه بهزيمة التنظيم في الباغوز، فيما لم تظهر عليه علامات المرض أو التعب.

يمثل هذا الفيديو الظهور الثاني للبغدادي، إذ كان الظهور الأول عند الاعلان عن قيام داعش، عبر خطبته في مسجد النوري في الموصل.

التسجيل الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر فيه البغدادي بلحية طويلة بدا عليها الشيب ومحناة بعض الشيء، وهو يضع منديلا أسود على رأسه، جالسا على الارض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وأعلن البغدادي، في الفيديو، أن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

وأضاف أن المعركة في الباغوز، شرق دير الزور، بسوريا انتهت، لافتا إلى أن "معركة داعش اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو".

وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".