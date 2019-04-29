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غرق شاب بمياه نهر النيل في البحيرة

غرق شاب بمياه نهر النيل في البحيرة

مترو الأنفاق: إلحاق 38 قطارا بالخطوط الثلاثة

مترو الأنفاق: إلحاق 38 قطارا بالخطوط الثلاثة

آخر سيلفي لـ"فتيات البحيرة" قبل موتهن بمادة سامة

آخر سيلفي لـ"فتيات البحيرة" قبل موتهن بمادة سامة

تقرير: إرهابيو سريلانكا تلقوا التدريب في الهند

تقرير: إرهابيو سريلانكا تلقوا التدريب في الهند

"الصحة": نقل 6 مواطنين مصابين بالتسمم إلى المستشفيات

"الصحة": نقل 6 مواطنين مصابين بالتسمم إلى المستشفيات

"الأوقاف" عن مسابقة "إمام المنطقة": لإفادة الناس بشؤون الدنيا والدين

"الأوقاف" عن مسابقة "إمام المنطقة": لإفادة الناس بشؤون الدنيا والدين

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مع ظهور "البغدادي".. محطات تنظيم داعش من التأسيس حتى الهزيمة

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بعد شم النسيم.. 14 يوم إجازة متبقية في 2019

أحداث سريلانكا وهزيمة "داعش" تدفع البغدادي للظهور الأول من 5 سنوات

أحداث سريلانكا وهزيمة "داعش" تدفع البغدادي للظهور الأول من 5 سنوات

في شم النسيم.. "الصحة" تحذر من التسمم و"الإفتاء": الاحتفالات لا تخالف الشريعة

في شم النسيم.. "الصحة" تحذر من التسمم و"الإفتاء": الاحتفالات لا تخالف الشريعة

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قطار المفاجآت في شم النسيم.. عادة السكك الحديد من أيام المليم

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