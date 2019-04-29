أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن "أهم خصائص شهر رمضان أنه شهر الجود والكرم والسخاء، وقد كان نبينا أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو شهر البركات والخيرات والنفحات".

ودعا الوزير، إلى وجوب "أن نعمل جميعا متضامنين متراحمين على تحويل التكافل إلى سلوك، بحيث يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع ولا محتاج ولا مكروب، فلا شهر أكرم في إطعام الطعام وتفريج الكروب منه، ومن أراد الخير فليعجل بإدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين، والأهل والأصدقاء، وليعمل على تفريج الكرب عن المكروبين، وإدخال السرور على الناس أجمعين، وإزالة الهم عن المهمومين".