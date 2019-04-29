آخر سيلفي لـ"فتيات البحيرة" قبل موتهن بمادة سامة

تنشر "الوطن" آخر صورة سيلفي لـ"فتيات البحيرة" اللاتي لقين مصرعهن قبل أيام إثر تناول مادة سامة.

وعقب 6 أيام من مصيبتهم التي كانت موضوعاً لكل الوسائل الإعلامية، فجر رب أسرة الفتيات الثلاث اللاتى لقين مصرعهن إثر تناول مادة سامة فى البحيرة، مفاجأة من العيار الثقيل رداً على ما تواتر من أنباء عن انتحارهن، وإلقاء الأم بنفسها من أعلى المنزل ومصرعها عقب وفاتهن، بتأكيده أنهم لا يعرفون شيئاً عن الحبة الفسفورية لحفظ الغلال، ولا يقومون بتخزين القمح داخل منزلهم، حيث إنهم يسكنون فى الحضر، ولا توجد لديهم أى فكرة عن طرق حفظ الغلال وتخزينها، وأن بناته الثلاث توفين نتيجة الإهمال والتقاعس بمستشفى كفر الدوار العام، مستنكراً عدم وجود مركز متخصص للسموم بالمستشفى الذى يقدم الخدمة لأكثر من مليونى نسمة. لقراءة القصة كاملة (اضغـط هـنـــا)