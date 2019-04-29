طالب الإعلامي أحمد موسى مواطني الدول العربية الشقيقة بإيقاف السياحة والاستثمارات في دولة تركيا، قائلا، "اسحبوا استثمارتكم وسياحكم واللي عنده شقه هناك يبيعها.. تركيا بلد غير آمنة للدول العربية والسياح العرب".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن المواطنين الأتراك يتعاملون مع المواطن العربي بغض النظر عن جنسيته على كونه "جاسوسا" ويتم سرقته ونهبة وقتله "طب إيه لزمتها؟".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى حاليا، لتأميم كل الممتلكات الخاصة والاستثمارات، "ألحقوا أهربوا بفلوسكم واستثماراتكم.. أردوغان مش عايز حد يروح من مصر والسعودية والإمارات والبحرين رغم أنها الدول الأكثر سياحة في تركيا".