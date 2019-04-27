أحمد موسى ينصح المواطنين: "الفسيخ بيسيح الدماغ.. كفاية سمكة واحدة بس"

نصح الإعلامي أحمد موسى، المواطنين، بعدم شرب الشاي بعد تناول الفسيخ خلال احتفالات عيد الربيع (شم النسيم).

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفسيخ بيضيع ويسيح الدماغ فاشربوا ميَّه، وماتشتروش إلا من حد انتو عارفينه".

واستطرد: "كفاية سمكة، مش لازم سمكتين، أكتر من كده خطر، ويا اللي عندك ضغط، إياك تقرب منه".

ونصح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، المواطنين، بعدم تناول الأسماك المملحة من الباعة الجائلين والأماكن مجهولة المصدر.

وشملت النصائح، عدم تناول الفسيخ بكميات كبيرة، والابتعاد عن رأس الأسماك المملحة وأحشائها، حيث تنتشر الموادة السامة فيها.