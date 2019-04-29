أعلنت الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، برئاسة الدكتورة أحلام صدقي، انتهاء خدمات العيادات الطبية المتنقلة بحدائق القناطر، والتي انطلقت بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، حيث جرى الكشف على 86 حالة كانت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وضغط الدم.

وقالت الدكتورة أحلام صدقي، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه لا توجد أي حالات إصابة بالتسمم.

وفي سياق متصل، أشار إلى إجراء تحاليل لـ28 حالة، للكشف عن مرض فيرس "سي" ضمن حملة "100 مليون صحة"، حيث جري اكتشاف 3 حالات مصابة بالفيروس، أحيلت إلى مركز الطبي لاستكمال الإجراءات والتحاليل الطبية الباقية، لأخذ الجرعات العلاجية.