وكيل صحة البحر الأحمر يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مساء اليوم، مستشفى الغردقة العام، في زيارة مفاجئة، يرافقه الدكتور خالد عبدالهادى، وكيل المديرية، والدكتور عمرو عادل عبدالعال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور هشام عاشور، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

وزار مرعي أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات وقسم الكُلى الصناعي، أثناء إجراء جلسة غسيل كلوى، والتقي بالأطباء والتمريض والمرضى بالقسم، للتأكد من كفاءة عمل الماكينات وتوافر المستلزمات والأدوية بالقسم.

جاءت الزيارة التفقدية المفاجئة، للاطمئنان على حسن سير العمل بالأقسام وتواجد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض والفنيين وتوافر المستلزمات والأدوية وجميع فصائل الدم ومشتقاته وتوافر الأمصال بجميع أنواعها والاطمئنان على جاهزية المستشفى، لاستقبال أي أحداث طارئة، تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.