أصيب 4 أشخاص، اليوم، بالتسمم، بينهم 3 أطفال في مناطق متفرقة بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات باستقبال عدد من حالات التسمم بمستشفى المنيا العام بينهم 3 من الأطفال.

وتبين إصابة "يوساب.ج.م" عامين، مقيم بإحدى قرى مركز المنيا، مصابا بحالة تسمم جراء تناول مبيد حشرى عن طريق الخطأ، و"أشرف.ر.ج"، 33 عاما، إدعاء تناول أقراص مضاد حيوي بعدد غير معروف، و"ريهام.خ.س"، 16 عاما مقيمة بمركز سمالوط شرق، مصابة بحالة تسمم إثر تناول سم فئران عن طريق الخطأ، و"تقوى.م.و"، عامين، مقيمة بمركز أبو قرقاص، مصابة بحالة تسمم عقب تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ.

نقلت سيارات الإسعاف جميع الحالات المصابة إلى المستشفى، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية لهم، وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات.