فحص 15 ألف تلميذ بالمرحلة الأولى لـ"نور حياة" في المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 15 ألف و587 تلميذاً، وذلك ضمن المرحلة الأولى من "مبادرة نور حياة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق "تحيا مصر"، بهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا، من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه يجري التنسيق حالياً لاستكمال أعمال المبادرة بالمحافظة للمواطنين من الأولى بالرعاية، موجهاً جميع الجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها.

أوضح محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة أن عدد المدارس التي خضعت للمسح الطبي خلال الفترة من 10 فبراير وحتى 11 أبريل الجاري بلغ 24 مدرسة بإجمالي 18 ألف تلميذ وذلك بمراكز أبوقرقاص والمنيا وسمالوط، وجرى توقيع الكشف الطبي لـ15587 تلميذا وعمل نظارات لـ1998 تلميذا وتحويل 28 تلميذاً للتأمين الصحي ممن تستوجب حالتهم استكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن وإجراء ما يزيد عن 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة بعنوان «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة في جميع محافظات الجمهورية.