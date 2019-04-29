عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM الذي ينعقد حاليا في مدينة دبي الإماراتية في الفترة من 28 أبريل وحتى 1 مايو، ومنها لقاء مع قناة Dubai one الإنجليزية إحدى قنوات مؤسسة "دبي" للإعلام.

وخلال اللقاء أعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في ملتقى سوق السفر العربي ATM هذا العام، وأشارت إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى الذي وضعته الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.

وأشارت إلى أن مجلس السياحة والسفر العالمى WTTC أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي وهو 3.9%.

وفي سؤال عن دور المرأة في مصر خاصة مع تولي امرأة وزارة السياحة لأول مرة في الحكومة المصرية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمرأة، وأن القيادة السياسية في مصر تؤمن بدور المرأة، مشيرة إلى وجود 8 وزيرات في الحكومة يتولين حقائب وزارية هامة.

كما أكدت الوزيرة اهتمام وزارة السياحة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

وأوضحت أن تمكين المرأة من المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته وزارة السياحة لتطوير القطاع، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعن المتحف المصري الكبير أشارت الوزيرة إلى افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وقالت إن افتتاح المتحف هو أحد المحاور الرئيسيّة للحملة الترويجية الدولية لمصر GEM 2020، وأن الوزارة خصصت جزءا عن المتحف الكبير في الجناح المصري هذا العام في ملتقى سوق السفر العربي ATM.

وأشارت إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته مؤشرات السياحة الوافدة إلى مصر خلال عامي 2017 و2018، والمؤشرات الإيجابية المتوقعة خلال العام الحالي، لافتة إلى توافد السائحين إلى مصر من مختلف الدول، مؤكدة أهمية السوق العربي كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.