قتل شاب في العقد الثالث من عمرة مقيم بمدينة المنيا شقيقتة بسلاح أبيض لشكه في سلوكها.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث، بوقوع جريمة قتل ببندر المنيا.

انتقل العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية وضباط القسم لفحص البلاغ، وتبين مقتل "م.ا" 25 عاما، حينما طعنها شقيقها بسكين عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها لشكة في سلوكها وتركها للمنزل وسفرها إلى القاهرة، وفور علم شقيقها بذلك ذهب ليبحث عنها وعثر عليها وعاد بها إلى المنزل بمحافظة المنيا وأحضر سكينا كبيرا وقام بقتلها وسلم نفسة للشرطة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.