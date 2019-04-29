أحيا الفنان تامر حسني، مساء اليوم، حفلا غنائيا ضخما داخل نادي الزهور بالقاهرة الجديدة، بحضور أكثر من 30 ألف عضو وأسرهم، احتفالا بأعياد الربيع.

صعد تامر حسني على خشبة المسرح مرددا أغنية "عيش بشوقك" وسط صيحات وصرخات الشباب من مختلف الأعمار، بعدها حرص على تحية الجمهور، وأعرب عن سعادته بتواجده بنادي الزهور، الذي يحمل ذكريات أقوى حفلاته طوال مشواره الفني.

وأشعل تامر وصلات الغناء والرقص طوال فقرته بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "قرب حبيبي"، "بنت الإيه"، "أكتر حاجة بحبها فيكي"، "ارجعلي"، "بتغيب"، "180 درجة"، "تليفوني رن"، "أنا ولا عارف"، "يا أنا يا مفيش"، "عمري ابتدى"، "بطلة العالم في النكد"، "100 وش"، "نور عيني"، "رسمي فهمي نظمي".. وغيرها.

وكالعادة تخلل فقرة تامر 8 استعرضات غنائية خطفت أنظار الجمهور، وأضفت المزيد من أجواء الإثارة وهي من تصميم مايسة نصر لأغاني "عمري ابتدى"، " كل اللي فات"، " لولاك حبيبي"، "قابلتيني"، "يا تعبني"، "اللي جاي أحلي"، "اكتر حاجة" و"بنت الإيه".

الحفل نظمه وليد منصور، مايسترو اللايف، وإضاءة مبهرة لوليد الحريري، وملك المسرح تامر فوزي وصوت عاصم السيد، ومؤثرات بصرية الفنان أحمد عصام.