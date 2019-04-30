بالفيديو| شباب يحتجزون مسنا تحت تهديد السلاح.. "لطّشوه وشتموه وأهانوه"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على مسن في مكان يبدو أنه ورشة للأحذية.

ويظهر الفيديو احتجاز مسن وعندما حاول الخروج من الورشة منعه أحد الشباب وصفعه على وجهه ودفعه في صدره، فيما هدده آخر بسلاح أبيض كان في حوزته.

ووجه آخر سيلاً من السباب له فيما استجدى المسن الشباب أن يتركوه "أنا مش جاي هنا تاني وخرجوني، عايز أمشي وإلا هزعق وألم الناس والحكومة، طلعوني بدل مكسر الباب".

ليرد عليه أحدهم: "لو شفتك هنا هضربك، وأبقى قول لصاحب الورشة".

وظهر الغضب في تعليقات مشاهدي الفيديو فكتب حساب يحمل اسم "إيليا جرجس": "يا ريت اللي صور الفيديو يكتب عنوانهم عشان بالمرة توصلهم الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي ويتخرب بيتهم شبه المنتج اللي بيعملوه".

وقال حساب آخر يحمل اسم "الملكة": "أقسم بالله إحنا لو سكتنا ليتعمل أكتر من كدة فينا، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكتب حساب آخر يحمل اسم "عبده هدية": "فين الشرطة من اللي بيحصل دا؟".

فيما علق حساب آخر يحمل اسم "شريف شحاتة": "مفيش أي احترام لكبير السن".