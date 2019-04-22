ب"العربة الكارو"..عم احمد مسن يدلى بصوته والقاضي ينزل بادوات التصويت له" على عربته الكارو ترك منزله وتوجه الى لجنته الانتخابية بقرية 62الحرية التابعة لمركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ، ففلم يمنعه مرضه وتقدمه فى السن من الإدلاء بصوته فى ال

لم يمنعه المرض وتقدم السن من استخدام حقه الدستوري، في الادلاء برأيه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فاستقل "عم أحمد" صاحب الـ72 عاما عربته "الكارو"، وتوجه لمقر لدنته الانتخابية بقرية 62 الحرية التابع لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، كما حرص المستشار حمادة عبد اللطيف، المشرف على اللجنة على مساعدته وخرج له لصعوبة تحركه.

وقال عم أحمد علي، أنه قطع نحو كيلو متر بعربته "الكارو" ليصل إلى لجنة الانتخابية: "جيت بالعربية والحمار علشان مبقدرش أمشي، مريض فبتحرك بالحمار، بلدنا بتنادينا لازم نلبي النداء.. أنا عرفت إن في استفتاء على الدستور قولت أجي أحط صوتي، وقولت لولادي كمان يروحوا يصوتوا وزوجتي".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.