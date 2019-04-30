بالصور| "راديو مصر" تحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاقها

احتفلت إذاعة راديو مصر التابعة لقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام بمرور 10 سنوات على انطلاقها.

وبدأ الحفل باستعراض نشأة الإذاعة في 25 أبريل عام 2009 والتحضيرات التي جرت لانطلاقها، وعرض أول بيان أذيع على هواء راديو مصر، كما تم استعراض مجموعات العمل داخل راديو مصر وطبيعة عملها، ورواد ماسبيرو من كبار الإذاعيين الذين عملوا داخل راديو مصر على فترات مختلفة.

وخلال الحفل تم الإعلان عن خطة تطوير الراديو خلال المرحلة المقبلة، والكشف عن بعض ملامح خطة راديو مصر في شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل أبناء إذاعة راديو مصر من مختلف الإدارات، بجانب أميمة شكري رئيس أخبار الإذاعة ومحمد يوسف مدير عام راديو مصر، فضلا عن قيادات بالهيئة الوطنية للإعلام وعدد من الشخصيات العامة والصحفيين.