بعد عامين من إزعاج ترامب.. استقالة نائب وزير العدل الأمريكي

أعلن نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنشتاين، الاثنين، استقالته بعد نحو عامين على توليه منصبه، حيث أشرف على اختيار المدعي الخاص روبرت مولر، لقيادة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية وحمايته من التدخلات السياسية.

وقال روزنشتاين، في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، إنه سيغادر منصبه في 11 مايو بعد أكثر من عامين حافلين بصفته المسؤول الثاني في وزارة العدل، وصدم المدعي العام الجمهوري السابق الذي يبلغ من العمر 54 عامًا البلاد في 17 مايو عام 2017، عندما سمّى محاميا خاصا لتولي التحقيق الروسي، بعد أن طرد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بحسب "سكاي نيوز".

ونأى وزير العدل يومها جيف سيشنز، بنفسه، عن الإشراف على التحقيق تاركا روزنشتاين يقود الدفة، وهذا ما جعل من روزنشتاين بمثابة منطقة عازلة بين مولر والبيت الأبيض، وأصبح الأمر أكثر حساسية عندما بدأ التحقيق بتفحص ما إذا كان ترامب قد حاول إعاقة سير العدالة عبر طرده كومي ومن ثم محاولته طرد مولر.

وفي تقريره الأخير الذي نشر في 18 أبريل، استنتج مولر أن لا أحد في حملة ترامب تآمر للتواطؤ مع روسيا، إلا أنه لم يتوصل إلى أي نتيجة في ما يتعلق بمسألة إعاقة العدالة وترك هذه المهمة للكونجرس ليقرر فيها بعد إن جمع الأدلة وفصّلها.

وكان روزنشتاين، أعلن بوضوح العام الماضي أنه سيستقيل بعد نشر تقرير مولر، وعدد في رسالة الاستقالة الإنجازات خلال توليه مهمته، وقال إن وزارة العدل حققت "تقدما سريعا" في خفض معدل الجريمة وحماية المستهلكين وفرض قوانين الهجرة.