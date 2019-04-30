من أنباء مقتله لسخرية رواد التواصل.. البغدادي "مبطرخ ومأنتخ"

ترددت أنباء كثيرة عن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، ما بين إصابته وتسممه ومقتله، في الوقت الذي رصدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغًا ضخمًا لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض عليه، حتى ظهر أمس في تسجيل مصور جديد بعد اختفاءها لسنوات.

"الوطن" ترصد لكم أبرز الأخبار التي تداولت عن زعيم "داعش":

في أكتوبر 2016 أعلنت وسائل إعلام عراقية إصابة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وثلاثة من قياديي التنظيم، بحالة من التسمم الشديد بعد تناولهم وجبة طعام على الحدود "العراقية - السورية" جنوب غربي محافظة نينوى.

وبحسب مصدر محلي، لم يذكر اسمه في محافظة نينوى العراقية، أمس، إن "معلومات استخبارية دقيقة وصلتنا، تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وثلاثة من قياديي ما يسمى بمجلس الشورى أصيبوا بتسمم إثر دس السم لهم في وجبة غداء تناولوها"، مضيفا بأن البغدادي والمصابين الثلاثة نقلوا تحت مراقبة شديدة إلى موقع مجهول.

يذكر أن اضطرابات عمت مدينة الموصل 20 سبتمبر الماضي التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة وهو ما أجبر البغدادي على الخروج ولقاء المواطنين في حي الرسالة، ونوهت المصادر بأن البغدادي كان يتنقل بسيارة دفع رباعي بيضاء برفقة 3 مركبات يستقلها مسلحون ملثمون مدججون بالسلاح يرتدون ملابس سوداء.

وفي ديسمبر 2016 رفعت الولايات المتحدة المكافأة التي كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لأكثر من المثلين إذ عرضت 25 مليون دولار "425 مليون جنيه" لمن يقدم معلومات تساعد على تحديد موقعه أو إلقاء القبض عليه أو إدانته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة (16 ديسمبر 2016)، إن الولايات المتحدة زادت قيمة المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقودها إلى أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الخارجية الأمريكية إنه تم رفع قيمة المكافأة إلى 25 مليون دولار.

وسبق أن عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات بشأن البغدادي.

في فبراير 2017 أعلنت وسائل إعلام عن إصابة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بجروح بالغة بضربة جوية نفذتها القوات العراقية، في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقالت قناة "الحرة"، نقلًا عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إن معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في منطقة "الزلة" في قضاء القائم في 9 فبراير الجاري.

ونقلت المعلومات، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جوية في المنطقة، ما تسبب في إصابة "البغدادي" بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى الأراضي السورية.

وأشار المصدر، إلى أن "البغدادي" كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات "داعش" لمُناقشة الهزائم التي يُعانيها التنظيم في الموصل، مشيرًا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنك" الإخبارية الروسية.

في أبريل 2017 أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات على موقعه في الإنترنت، أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي شمال سوريا.

وقال بيان لهذا المكتب، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، إن الاعتقال المحتمل جرى نتيجة عملية رصد قامت بها "الاستخبارات السورية والروسية"، وجاءت عقب مغادرة "البغدادي" القسرية للموصل نتيجة مطاردة قوات الحشد الشعبي له في 2 أبريل 2017 ودخوله إلى الحدود السورية.

إلا أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة أو تفاصيل تضفي مصداقية ما على هذا الإعلان، وفق "روسيا اليوم"، الذي جاء عقب ظهور تصريحات ترجح هروب زعيم تنظيم داعش إلى شمال سوريا بعد ازدياد الضغط العسكري على معقل التنظيم في مدينة الموصل بالعراق.

أعلنت الخارجية الروسية في يونيو 2017 أنها على يقين بدرجة عالية من مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وكانت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلت سابقًا عن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن روسيا لا يمكنها تأكيد مقتل البغدادي في ضربة جوية بسوريا الشهر الماضي.

وقالت موسكو سابقًا، إن قواتها ربما قتلت البغدادي، لكن واشنطن قالت حينها إنه لا يمكنها تأكيد ذلك، وإن مسؤولين غربيين وعراقيين يتشككون في الأمر.

ظهور البغدادي بعد سنوات من الاختفاء "تخن وصبغ دقنه وإيده بقت بيضا".

أطل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أمس الاثنين 29 أبريل 2019، في أول ظهور له منذ خمس سنوات، حيث كان آخر ظهور له في عام 2014، وظهر في تسجيل مصور نشرته التنظيم عبر تطبيق "تليجرام".

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، وتظهر يديه لبيضاء وبدا وزنه زائد مما أثار السخرية من ظهوره على "فيس بوك".

وعلق حساب باسم "زين الدين الجزائري" قائلا: "من كثرة الجلوس و البطالة الراجل زاد وزنه.. حتى المخابرات التي وظفته لا تعرف ماذا تفعل معه.. أكل ميزانياتها كلها" بينما قال حساب آخر يدعى "لؤي فارس": "شكلو مقطوع من الحنة".

وسخر حساب لسيدة تدعى "مريم غالي"، من مظهر البغدادي: "قائد تنظيم وصابغ شعرك ! قائد تنظيم روش اوي"، وعلى نفس السياق قال حساب باسم "مودي رفعت": " أحلى حاجة لون الحنة ماشي مع البندقية"، ووصفه آخر، باسم "أمجد مور" بأن "كرشه تتمدد".

حساب باسم "جون رمزي"، سخر من وزنه الزائد: "ده لظلظ وبطرخ وأنتخ من كتر الدلع"، بينما رد آخر باسم "أبويوسف أحمد": "يا جماعة ده منفوخ من كثرة ربط الحجر على بطنة".

وقال حساب باسم "أسامة لبيده": "الله الله عليك يا بغدادي، يديك بيضاء و ملمس ناعم أكثر مالنساء، أما الوجه، نور و نور ، هو بيستعمل مرهم Nivea أو صابون Dove".