في أول ظهور له منذ 5 سنوات، أطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليجرام".

ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، ما قالت إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي.

وهزم تنظيم "داعش" في سوريا والعراق لكن مكان زعيم التنظيم لا يزال غير معلوم، وترصد "الوطن" في الأسطر التالية أهم المعلومات والمحطات في حياة "البغدادي".

ولد في مدينة "سامراء" شمال غرب العاصمة العراقية "بغداد" عام 1971 اسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري ينتمي إلى عائلة عرفت بالالتزام الديني عرف عنه انتقاده ذويه بشدة لعدم التزامهم بمعايير الصلاة تجاه مختلف التعاملات حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد عام 1996 حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 حتى عام 2014 كان يعيش مع زوجتين وستة من الأبناء كان يجيد لعب كرة القدم حتى أنه كان واحد من أمهر اللاعبين في فريق مسجد كان يحفظ فيه الأطفال القرآن أقنعه عمه خلال فترة الدراسات العليا بالانضمام لجماعة الإخوان انجذب للتيار المتشدد داخل جماعة الإخوان حتى اعتنق أفكار السلفية الجهادية مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أسس "البغدادي" جماعة "جيش أهل السنة والجماعة" المسلحة اعتقلته القوات العراقية في فبراير من عام 2004 في مدينة الفلوجة أودع في معتقل "بوكا" حيث تواجد في المعتقل 10 أشهر أقام علاقات جيدة مع عدد من المعتقلين وبقي على اتصال بهم حتى بعد الإفراج عنه في نهاية عام 2004 بعد الإفراج عنه بدأ يتواصل مع عناصر تنظيم القاعدة في العراق وكان يقوده أبومصعب الزرقاوي أقنعه متحدث باسم القاعدة في العراق بالذهاب إلى سوريا حيث ينشر فكر التنظيم هناك ونشاطه في عام 2006 قتل أبومصعب الزرقاوي وحل بدلا منه أبو أيوب المصري الذي قاد لاحقا تنظيم القاعدة في العراق وأسس تنظيم داعش في العراق عرف "البغدادي" بقدراته على تحقيق التقارب بين العناصر الأجنبية والعراقية المختلفة التي تتشارك في التنظيم الجديد فبزغ نجمه بقوة عين لاحقا رئيسا للجنة الشريعة في التنظيم ثم عضو في مجلس شورى التنظيم الذي يقدم المشورة لأمير التنظيم وكان وقتها أبوعمر البغدادي تولى مهمة التنسيق بين أفرع تنظيم القاعدة في العراق أو ما سميت بـ"لجنة التنسيق" في أبريل 2010 قتل أبوعمر البغدادي واختار مجلس الشورى "أبوبكر" زعيما لتنظيم داعش في العراق وبعد ترؤسه التنظيم الإرهابي أعادة بنائه وتنظيمه من جديد لتجاوز الضربات الأمريكية التي تلقاها أسس في 2011 فرعا للتنظيم في سوريا سمي بـ"جبهة النصرة" مستغلا الاضطرابات في سوريا بزعامة أبومحمد الجولاني حدثت الخلافات بينه وبين الجولاني نتيجة رغبة الأخير في العمل مع فصائل إسلامية سنية أخرى ضد الرئيس السوري بشار الأسد أعلن "البغدادي" قبل منتصف عام 2013 قيام داعش في العراق والشام باعتبار أن جبهة النصرة جزء من تنظيم داعش رفض زعيم القاعدة أيمن الظواهري فكرة ضم "النصرة" إلى داعش فدبت الخلافات بين "البغدادي" و"القاعدة" وقطع العلاقات معها دخل في قتال خلال نفس العام مع تنظيم "جبهة النصرة" وزاد نفوذه في سوريا خاصة في الشرق السوري في يونيو من عام 2014 كان التحرك الأهم والمفاجئ بسيطرة التنظيم على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق أعلن لاحقا قيام ما أسماها "دولة الخلافة" وألقى خطبة لاحقا في مسجد الموصل وأعلن نفسه خليفة للمسلمين

وأطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، في أول ظهور له منذ 2014، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليجرام".

وركز البغدادي في حديثه المطول، الذي لم يعرف بعد موعد تصويره أو موقعه، على ما جرى من أحداث في سريلانكا واعترافه بهزيمة التنظيم في الباغوز، فيما لم تظهر عليه علامات المرض أو التعب.

يمثل هذا الفيديو الظهور الثاني للبغدادي، إذ كان الظهور الأول عند الاعلان عن قيام داعش، عبر خطبته في مسجد النوري في الموصل.

التسجيل الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر فيه البغدادي بلحية طويلة بدا عليها الشيب ومحناة بعض الشيء، وهو يضع منديلا أسود على رأسه، جالسا على الارض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وأعلن البغدادي، في الفيديو، أن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

وأضاف أن المعركة في الباغوز، شرق دير الزور، بسوريا انتهت، لافتا إلى أن "معركة داعش اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو".