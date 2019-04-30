الحلقة 22 من مسلسل "قيد عائلي": "كاملة تطلب الطلاق من مروان"

"الحق تحمله السنين حتى لا يضل الطريق ويظل على قيد الحياة لا يشيب ولا يموت، بل يعود يوما مع من لهم ضمائر وقلوب نقية".. كلمات لها رنين خاص لدى عشاق ومتابعي المسلسل الدرامي الشهير "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا حصريا على قناه "DMC".

يدور مسلسل "قيد عائلي" في إطار درامي اجتماعي حول قصة الصراع الأبدي على السلطة والمال، حيث تتعرض عائلتين لمشكلات ومعارك كبرى بسبب الميراث، وتجاهلهم لصلة الرحم من أجل الثروة، والتي تجعلهم ينسون المباديء والقيم الإنسانية.

وفي أحداث الحلقة 22 من المسلسل، عاتب مروان زوجته كاملة بسبب كذبها عليه واتهمها بالخيانة، بسبب نزولها للعمل دون إذنه، وتشاجر معها وطلبت كاملة الطلاق من مروان.

وتصدر مسلسل "قيد عائلي" أكثر من مرة محرك البحث "جوجل"، كما تنتشر مشاهد له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، ويتناقش كثيرون بشأن أحداثه لقربه إلى حد ما للواقع.