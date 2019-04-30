نشرت الشرطة في نيوزيلندا فريقا لتفكيك المتفجرات، فيما اعتقلت رجلا بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه في مدينة كرايست شيرش التي شهدت مذبحة المسجدين، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وقالت شرطة نيوزيلندا، إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، داعية المواطنين لتجنب المنطقة.

وذكر موقع "nzherald"، أنه تم نشر طوق أمني حول منطقة نيوكاسل ونصح السكان بتجنب المنطقة، وذكر أحد السكان في شارع هارو القريب من المكان بأنه كان هناك وجود كبير للشرطة.

ونقل الموقع عن شاهدة عيان حاولت سؤال ضابط شرطة، عما يحدث، وقال لها إنها ليست تدريبات، ولم يستطع أن يكشف لها أكثر من ذلك أو سبب انتشارهم بالمنطقة، وقالت السيدة، إن المكان مليء بسيارات الشرطة والكثير من رجال الأمن، مؤكدة أن هناك شيء ما يحدث.

وكرايستشيرش هي أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، وعاصمة إقليم كانتربيري، وتقع على الساحل الشرقي من الجزيرة الجنوبية، ووقع فيها الحادث الإرهابي الشهير الذي أودى بحياة 50 مسلما، مارس الماضي، أثناء آدائهم لصلاة الجمعة.