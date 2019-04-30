في لقاء نادر لنزار قباني وعبدالحليم حافظ.. قصة أغنية قارئة الفنجان

تعتبر أغنية "قارئة الفنجان" واحدة من أشهر الأغنيات التي قدمها عبدالحليم حافظ، وحققت نجاحا كبيرا، وقدمت الأغنية في عام 1976 وهي من كلمات الشاعر نزار قباني وألحان محمد الموجي.

وفي لقاء تليفزيوني نادر جمع بين عبدالحليم وقباني، تحدثا عن القصيدة وتحضيرها لتقدم في حفل غنائي، وقال عبد الحليم حافظ: "الأستاذ نزار أول ما عمل قصيدة قارئة الفنجان قبل ما ينشرها في الديوان بعتهالي في خطاب وقالي إنه شايف إن دي عمل فني من ناحية الشعر جديد ولو اتعملت غنوة هتكون فكرتها جديدة وأنا مشوفتش حد عندة الجرأة أنه ياخد القصيدة دي ويغنيها، وأنا عجبتني القصيدة وفكرة القصيدة".

وأضاف عبد الحليم حافظ، أنه عند موافقته على غناء القصيدة صنع الشاعر نزار قباني، بعض التعديلات على القصيدة، غير موجودة بالديوان، وشملت التعديلات حذف بعض الأبيات وإضافة غيرها، وفي اللقاء التليفزيوني ألقى الشاعر نزار قباني، قصيدة "قارئة الفنجان" بحضور العندليب الأسمر.

ويعتبر نزار قباني، أحد أهم الشعراء في تاريخ الوطن العربي، ولقب بـ"شاعر المرأة"، بدأ كتابة الشعر وعمره 16 سنة، وأصدر أول دواوينه بعنوان "قالت لي السمراء" في عام 1944 وكان حينها طالبًا بكلية الحقوق، وطبعه على نفقته الخاصة.

ولنزار قباني عددا كبيرا من دواوين الشعر تصل إلى 35 ديوانًا كتبها على مدار مشواره الفني الذي وصل إلى ما يزيد على نصف قرن، ومن أهمها "طفولة نهد، الرسم بالكلمات، قصائد، سامبا، أنت لي"، وأصدر أيضًا عدة كتب نثرية "قصتي مع الشعر، ما هو الشعر، 100 رسالة حب".

ورحل الشاعر نزار قباني عن الحياة في مثل هذا اليوم 30 أبريل عام 1998، عن عمر ناهز الـ75 عاما.