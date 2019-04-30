وزير التعليم يستعين بـ"المتنبي" لصناعة واقع أفضل: "نحن البحر والسفن"

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عددا من أبيات الشعر بقصيدة "المتنبي"، وعلق عليها "تأملات في التفاؤل والبحث عن واقع أفضل".

وأضاف شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "علمونا قديما بيت الشعر القائل (ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن)، لكنهم لم يعلمونا أبيات الشعر القائلة (تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه، وإن حاربته الإنس والجن، فأقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن)".

وأوضح شوقي أن البيت الأول "يدعو للرضا بالواقع والأخريات تدعو لصناعته".