قال الدكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر وتحويلها للوحات فنية بتصميمات جديدة من حيث الشكل والتكوين والألوان.

وأوضح "فاضل"، في بيان صادر اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على ظهور المدينة بشكل جمالي يواكب ما يجرى تحقيقه من إنجازات وتطوير وتعمير في مختلف المجالات، مؤكداً أن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء لفتت انتباه السكان والمارة بالمدينة، ولاقت منهم ترحيباً واستحساناً.

وتابع "فاضل": "رغم أن العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس جهاز المدينة، والفنان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الفنان خالد أحمد من العاملين بجهاز مدينة قنا الجديدة، فإن الجميل في الأمر أن كل من يعاونونه في العمل من الهواة والفنانين، وهم متطوعون آمنوا بالفكرة، وبحق السكان في العيش داخل مجتمع جميل يسهم في تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة البصرية للشارع".

وأشار إلى أن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة، بدأت بمحور دهشور وبعض أجزاء من محور الكفراوي، مستدركا "لكن العمل بالمشروع سيتواصل ويمتد ليشمل كل محاور وأجزاء المدينة، من أجل خلق صورة بصرية وجمالية لها طابعها الخاص بالمدينة".

وأضاف "فاضل"، أنه يشارك في تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة، مجموعة شباب ينتمون لتخصصات مختلفة، منهم طلاب بكليات "الحقوق، والهندسة والفنون الجميلة"، جمعهم معاً حبهم للفن ولأداء رسالتهم تجاه المجتمع، موضحا "لذا جاءت الأعمال على مستوى راقٍ من الإبداع"، مشيرا إلى أنه ضم فريق العمل صالح محمد السنوسي المدرس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جرى تنظيم حفل لتكريم فريق العمل، بحضور الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر. ​