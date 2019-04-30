قال مجدي بدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، إن العمال في انتظار خطاب الرئيس اليوم لمعرفة مستقبل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس قد كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهكيلة الأجور والمزايا التي جرى منحها للعمال.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع سمر نعيم وأحمد خيري، ببرنامج "صباح الورد"على قناة Ten، أن الإسكندرية اليوم في عيد حقيقي لأن عيد العمال لم يقم بها منذ 42 عاما، مؤكدًا أن خطاب الرئيس سيرسم خريطة الصناعة المصرية

وأوضح بدوي، أن محافظة الإسكندرية تزينت واستعدت لاستقبال الرئيس والاحتفال بعمال مصر ومستقبل الصناعة المشرق.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.