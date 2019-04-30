قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عقوبات ستطبق على من يخالف نظام "الدفع الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن الهيئات الحكومية التي ستتعامل مع المواطنين بشكل نقدي تعاقب.

وأضاف غلاب، خلال لقاء مع سمر نعيم وأحمد خيرى مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن العالم كله الآن يعمل بنظام الدفع الإلكتوني، وبات غريبًا أن يسير أي شخص بنقود، فالخدمات كافة يمكن استخدمها مقابل الكروت.

وأوضح غلاب، أن المواطن يمكنه استخدام أي كارت بنكي يملكه في التعاملات المالية، وليس بالضرورة أن يحصل على كارت معين، مشيرًا إلى أن نظام الدفع المسبق الخاص بالمرافق سيجعل عملية الدفع الإلكتروني يسيرة.