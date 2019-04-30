تصدر البرومو الرسمي لمسلسل "البرنسيسة بييسة" للفنانة مي عزالدين، قائمة "تريند يوتيوب"، واحتل قائمة "المحتوى الرائج"، كما اقترب من وصول مشاهداته إلى المليون الأول، وذلك بعد طرحه من قبل شركة "سينرجي" على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ أيام قليلة.

وتواصل مي عزالدين تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل الرمضاني الذي تقدم فيه الدراما الشعبية الكوميدية وتظهر بأكثر من شخصية خلال الأحداث منها فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، والثانية "الجدة سكسكة" التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحي كضيوف شرف.