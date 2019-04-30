قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جاهزية البنية التحتية، كانت أحد التحديات التي تواجه تطبيق نظام "الدفع الإلكتروني"، مشيرًا إلى وجود "أبليكيشن" على الهواتف ليستخدمها التجار والمواطنين، وذلك تسهيلًا لعمليات الدفع في المجالات كافة.

وأضاف غلاب، خلال لقاء مع سمر نعيم وأحمد خيرى مقدما برنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن البنك المركزي أكد أنه لديه خدمات كثيرة ستجعل الأمر يسيرًا على المواطنين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي المالية والاتصالات، لتيسير النظام على المواطنين والهيئات الحكومية معًا.

وأشار غلاب، إلى أن الحكومة حريصة على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بشكل جيد ومنتظم ومقنن، مؤكدا أن المواطنين لن يسمعوا جملة "معلش السيستم واقع".