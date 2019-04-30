شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بناة مصر" الذي أعدته إدارة الشؤون المعنوية، والذي يرصد محطات مهمة في التاريخ المصرى للحفاظ على حقوق العمال ومكتسابتهم.

تناول الفيلم التسجيلي، تاريخ إنشاء وزارة العمل عام 1961، التي عملت طوال سنوات على الالتزام باستراتيجة العمل المصري والحفاظ على تنميتها، وفي عام 2015 وحتى نهاية 2018 وفرت مليون و209 آلاف فرصة عمل للشباب، منها 12 ألف فرصة لذوي القدرات الخاصة.

وحسب الفيلم التسجيلي، بلغ عدد العمالة المسافرة للعمل في الخارج مليون و910 آلاف، كما حصرت وزارة القوى العمالة غير المنتظمة والتي بلغت 2 مليون و432 ألفًا، وجرى تسجيل 891 ألفًا على قواعد بيانات الوزارة ويجرى استكمال الباقي، وبعد ذلك ذلك جرى إطلاق مبادرة شهادة "أمان" لحماية العمال؛ استفاد منها 26 ألف عامل.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما. واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي.

وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.