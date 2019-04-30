قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الأمم تمر بفترات تحتاج فيها لتنفيذ خطوات جادة على طريق الاستقرار والعمل، مؤكدًا أن مصر عبرت مرحلة الخطر واستقرت من خلال دعائم الدولة المصرية الحديثة التي خططت ونفذت مشروعات قومية عديدة عملاقة في مختلف المجالات.

وأضاف "المراغي"، خلال كلمتة في احتفالية "عيد العمال": "سيادة الرئيس مهمتك لم تكن سهلة أو بسيطة لحكم دولة كبيرة ومهمة مثل مصر، وقيادة شعب تخطى 100 مليون نسمة في ظل ظروف صعبة ومعقدة داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وتحديات غير مسبوقة في ظل الثورات الأخيرة التي نتج عنها آثار سلبية، وفي ظل حروب إعلامية وإلكترونية من جامع الجماعات الإرهابية ومن يقع خلفهم، ولا أحد ينكر أو يزايد على كل ما تم إنجازه في فترة رئاستكم لمصر، والشعب المصري يعلم قدر وطنيتكم".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي.

وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.