قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحتفل، غدا الثلاثاء، بعيد العمال، في محافظة الإسكندرية.

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن عيد العمال يأتي هذا العام في ظروف مغايرة، وذلك من خلال حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس لمنح العمال مزايا في الرواتب، لم تكن متوقعة، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن قرارات 30 مارس، التي اتخذتها الرئيس بخصوص عمال مصر، تصب جميعها في رصيد الحماية الاجتماعية، فمصر بها 30 مليون عامل "هما دول اللي بيشيلوا فوق كتافهم اقتصاد هذا البلد".

وأكمل حديثه: "عمال مصر هم شرف هذه الدولة، العمال بدأوا يعودون مرة أخرى لبث الحيوية في المصانع، ما أحوجنا للعمل في ظل الفترة التي تمر بها مصر".