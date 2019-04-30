واصل مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بمحافظة المنيا دوراته التدريبية والتي بلغت 82 دورة خلال شهر أبريل، تنفذ أسبوعيا للعاملين في الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة.

وقال الدكتوررضا فاروق مدير المركز إن هذه الدورات تتم تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 واهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى وتطوير منظومة الإدارة المحلية وتنمية قدرات العاملين بالمحليات وتأهيل صفوف قيادية شبابية ودعم وتمكين الشباب بأسلوب علمي ورعاية أفكارهم الابتكارية وابداعاتهم و صقل مهاراتهم في مجال الإدارة الحديثة.

وأوضح أن هذه الدورات كانت فى مجملها ترتكزعلى تقديم الحلول الابتكارية والغير تقليدية للتغلب على المعوقات التي تواجه التنمية في المحافظة ودعم التحول نحو اللامركزية وتهيئة المحافظة ومناخ العمل والعاملين للتحول الرقمى وتطوير منظومة العمل بالمحليات.

يذكر أن الدورات شملت بعض المجالات أهمها مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمة المواطنين والعلاقات العامة والإعلام والطفولة .