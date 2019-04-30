لقي شاب مصرعه، وأصيب أخر في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، وجرى نقلهما إلي مستشفى أجا المركزي.

وقال مصدر طبي، أن مستشفى أجا استقبلت "مصطفى ف. س.، 25 سنة" من قرية ميت العامل ووصل جثة هامدة إثر تعرضه لحادث طلق ناري بالرقبة وجرح نافذ بأعلي الظهر ونقل إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر أنه وصل لاستقبال المستشفى أيضا "أحمد أ. ع.، 25 سنة" من قرية ميت العامل، ومصاب بجرح بالساق وجاري علاجه بالمستشفى.

وتولت إدارة المستشفى إخطار مأمور مركز شرطة أجا بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية .