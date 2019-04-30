يحضر حاليا الفنان محمد كيلاني لأغنية سينجل جديدة بعنوان "شوية ذكريات"، وهي من كلمات محمد سرحان، ولحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، ولم يحدد كيلاني موعد طرحها، ومن المرجح طرحها في عيد الفطر، مؤكدا أنه يرى أن الأغنية السينجل أصبحت فرص نجاحها أكبر من فكرة الألبومات.

وأشار "كيلاني" في بيانٍ له اليوم، إلى أن مشاركته المستمرة في عالم الدراما لن تبعده عن عالم الغناء، بخاصة أنه يرى المجالين ليسا مختلفين، وإن كان آخر أعماله مسلسل "كارمن" الذي أدى فيه دور البطولة لأول مرة حقق نجاحا كبيرا.

وقال كيلاني "وافقت علي بطولة العمل لأن فكرته مختلفة بالإضافة إلى أنه يحتوي على كل عناصر النجاح من مضمون وأبطال، وكنت حريص وقت التصوير على التركيز على أدق تفاصيل الشخصية".

وتابع: "لم أكن أتوقع كل هذا النجاح للعمل، بخاصة وأن شخصية (توفيق) التي قدمتها مختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، وأنا شخصيا لا أتوقع النجاح أم الفشل في أي عمل أقدمه، فأنا اجتهد أنا وزملائي حتى يخرج العمل بشكل يليق بالجمهور، وهذا ما حدث مع (كارمن)".

مسلسل "كارمن"، يعرض على قناة "cbc"، وتصدر محركات بحث "جوجل" وسجل مشاهدات مرتفعة متخطيا أرقام قياسية.

ويعد مسلسل "كارمن" للمؤلف سامح مجدي والمخرج حسين شوكت، من نوعية الدراما الممتدة لـ60 حلقة، يدور حول صراع رومانسي متناغم ومشوق في إطار اجتماعي، تتصدر بطولته الفنانة ريهام حجاج، بعدما حققت نجاحا كبيرا مؤخراً خلال مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.

يشارك في بطولة المسلسل، النجوم: شيرين، ليلى عز العرب، ولاء الشريف، نور محمود، هاجر أحمد، كاتيا محمود، محمد كيلاني، عبير منير، أحمد حلاوة، محمد علي رزق، عمر الشناوي.