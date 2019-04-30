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"البحوث الإسلامية": تنظيم 132 ألف لقاء توعوي و69 ألف فتوى في أبريل

"البحوث الإسلامية": تنظيم 132 ألف لقاء توعوي و69 ألف فتوى في أبريل

مجلس جامعة طنطا يعتمد علاج 240 طالبا خلال أبريل

مجلس جامعة طنطا يعتمد علاج 240 طالبا خلال أبريل

حملة لرفع الإشغالات من شوارع بنى مزار

حملة لرفع الإشغالات من شوارع بنى مزار

نائبة: أتوضأ بـ كوز بسبب انقطاع المياه بأسوان.. والإسكان: مفيش ميزانية

نائبة: أتوضأ بـ كوز بسبب انقطاع المياه بأسوان.. والإسكان: مفيش ميزانية

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مادورو: قادة البلاد العسكريين أكدوا ولائهم للسلطة الفنزويلية

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