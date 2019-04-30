بالرغم من انحفاض عدد الأعمال التلفزيونية المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني، إلا أن هناك عددا من الفنانين يشاركون بأكثر من عمل على رأسهم صلاح عبد الله، الذي يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يطل على الجمهور في 4 أعمال في الموسم الدرامي الذي يبدأ خلال أيام.

صلاح عبد الله

يعتبر مسلسل "هوجان" للمخرجة شيرين عادل وبطولة محمد عادل إمام، أول الأعمال التي يظهر فيها صلاح عبد الله، كما يشارك في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للمخرج وائل إحسان، وبطولة علي ربيع، "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، بالإضافة إلى مسلسل "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، والذى يعرض العام الحالي بعد تأجيله، حيث كان من المقرر أن يشارك في سباق الدراما الرمضانية 2016، ولكن تم تأجيله بعد فشل تسويقه للعرض على محطة فضائية.

محمد أسامة

محمد أسامة أو "أوس أوس" من الوجوه التي سيراها الجمهور في أكثر من عمل خلال شهر رمضان، حيث يشارك في 4 مسلسلات منهم "البرنسيسة بيسة"، "هوجان"، "فكرة بمليون جنيه"، بالإضافة إلى "الواد سيد الشحات".

فتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وكريم محمود عبد العزيز

أما فتحي عبد الوهاب يشارك في مسلسلي "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال.

وفي الوقت الذى يقوم فيه محمد ممدوح ببطولة مسلسل "قابيل" مع محمد فراج وأمينة خليل، ويشارك في مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامي، بدور "المعلم ضاحي" أمام أحمد السقا، أما كريم محمود عبد العزيز يخوض أول بطولاته الدرامية بـ "شقة فيصل"، ويشارك في مسلسل "هوجان" مع محمد عادل إمام.

إدوارد

فيما يطل الفنان إدوارد على الجمهور بثلاث وجوه في رمضان، حيث يؤدى دور صعيدي في مسلسل "ولد الغلابة"، بالإضافة إلى مشاركته في "حكايتي" لـ ياسمين صبري و"علامة استفهام" لـ محمد رجب.

يسرا اللوزي

وتشارك الفنانة يسرا اللوزي بعملين في موسم الدراما الرمضانية الأول مع أمير كرارة في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، بالإضافة إلى "قمر هادي" مع هاني سلامة.

أحمد صلاح حسني

يشارك في كلا من "حكايتي" و"لآخر نفس"، الذي يشارك به أيضا أحمد العوضي بجانب الجزء الثالث من مسلسل "كلبش".

محمود البزاوي

بينما يظهر الفنان محمود البزاوي في 3 مسلسلات هي "علامة استفهام"، "أبو جبل"، و"الزوجة الـ 18"، الذي تشارك فيه الفنانة شيماء سيف بجانب مسلسل "بدل الحدوتة 3" لـ دنيا سمير غانم.