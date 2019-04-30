قال شهود عيان لوكالة "رويترز" للأنباء، إن أصوات طلقات نارية سمعت في تجمع حاشد قاده زعيم المعارضة خوان جوايدو خارج قاعدة جوية بكاراكاس، بعد إعلانه في وقت سابق أن قوات عسكرية انضمت إليه للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأكد شهود عيان لـ"رويترز"، إن رجالا يرتدون الزي العسكري كانوا يرافقون جوايدو في مكان الحادث يتبادلون إطلاق النار مع الجنود الذين كانوا يدعمون مادورو.

وقال شاهد لـ"رويترز" كذلك، إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أنصار جوايدو، أثناء وجوده مع رجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كاراكاس.

وقال جوايدو اليوم الثلاثاء، إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.