وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لعمل جولات ميدانية بهدف متابعة أعمال النظافة والرصف وترميم الحفر، ودهان البلدورات.

وشدد "قنصوة" على ضرورة الاهتمام بأعمال الإضاءة وتركيب أعمدة الإنارة وصيانتها بشكل دوري وكذا الاهتمام بتجميل الشوارع والميادين حتي يشعر المواطن بالعمل على أرض الواقع.

وبناء على توجيهات المحافظ قام السكرتير العام المساعد برفقة رئيس حي غرب ورئيس حي وسط بجولة اليوم بنطاق أحياء غرب ووسط لمتابعة أعمال النظافة عقب الاحتفال بعيد شم النسيم ولتفقد أعمال رفع كفاءة الرصف ودهان البلدورات بشوارع الأحياء وللوقوف على آخر الأعمال التي تتم لتطوير حديقة الإسعاف والمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية.